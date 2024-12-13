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TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM'de Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:19
TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Bu kapsamda, bakanlıkların bütçeleriyle birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi birçok kuruluşun bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinde ilk sözü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora aldı.

Görüşmelerin Önemi

2025 yılı bütçelerinin görüşülmesi, ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

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