TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri: Silahsız Çözüm ve Gençliğin Yetersiz Temsili

TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçesi Görüşmeleri Yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde tartışmalar devam etti. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, silahsız çözümün mümkün olduğunu ifade ederek, "Bizler yıllarca adalet ve barış mücadelesi verdik ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız," dedi.

NATO Tavsiyeleri ve Barış Mücadelesi

Beştaş, NATO'nun üye ülkelere bütçelerini artırmaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu ancak bunun yerine demokrasi, adalet ve haklar için verilen mücadelenin daha değerli olduğunu vurguladı. Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Beştaş, haritaların yeniden çizildiğini söyleyerek, "Cetvelle çizilen sınırlar yerine, herkesin eşit, adil, özgür ve bir arada yaşamasını savunan bir yerde durmalıyız," ifadesini kullandı.

Gençliğe Ayrılan Bütçe Yetersiz

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Kudüs'ün barışın merkezi olması gerektiğini savunarak, üç semavi dinin ortak sahipliğinde barış yurdu inşa edilmesi çağrısında bulundu. Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise, spor bütçesinin gençlik bütçesinin üç katı olduğunu belirterek, "Gençliğe bu bütçede yer verilmediğini görüyoruz," dedi. Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrı iki bakanlığa ayrılması gerektiğini savundu.

Mahşerin Dört Atlısına Dikkat Çekildi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, gençlerin uyuşturucu, savaş, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Bu mahşerin dört atlısından kurtulmanın yolu, birbirimizle barışmaktan geçmektedir," şeklinde konuştu.

Kürtler ve Türklerin Kardeşliği Vurgusu

Buna karşılık, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu görevini yerine getirdiğini belirterek, bu durumu eleştiren söylemleri kabul edilemez buldu. Ayrıca, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi rolünü vurguladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, Türk ordusunun işgalci olmadığını ifade etti.

TBMM'de Gergin Anlar

Görüşmeler sırasında TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerinin birbirine laf atmalarını eleştirerek, "Bir milletvekiline 'laf atma' demek ayıp değil mi? Laf atmayın," dedi. Bu durum salonu gülüşmelere boğdu.