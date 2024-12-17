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TBMM'de 2025 Bütçeleri Dikkat Çekti: CHP Milletvekilleri Hükümeti Eleştirdi

CHP, TBMM'de 2025 yılı bütçelerine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Enflasyon ve bütçe hesapları hakkında soru işareti bıraktı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 00:13
TBMM'de 2025 Bütçeleri Dikkat Çekti: CHP Milletvekilleri Hükümeti Eleştirdi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Ticaret ve Hazine ile Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bütçede maaşların hesaplamasında enflasyon hedefine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Öztrak, "Aylıkları, maaşları ve ücretleri şimdiden hedeften yüzde 50 sapacağı belli olan enflasyon hedefine göre değil, en azından Merkez Bankasının öngördüğü son enflasyon tahminine göre hesaplamalıyız" dedi.

CHP'li Milletvekillerinden Eleştiriler

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kürsüye çıkarak bakanların makam araçlarının fotoğraflarını gösterdi. Tasarruf tedbirlerine uymaları gerektiğini belirten Akay, "Burada israf almış başını gitmiş. Bu bir israf sergisi" açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gümrüklerdeki uyuşturucu denetimlerinin yetersiz olduğunu savunarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı eleştirdi. Ayrıca, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kürsüye çeşitli ürünlerle çıktı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ürünlerin ne olduğunu anlamanın zor olmadığını ifade etti.

Gübre ve Jet Yakıtı Üzerine Tartışmalar

Sümer, Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti eleştirerek, "İsrail'den potasyum nitratlı gübre ticareti yapılıyor" iddiasında bulundu. Bunun, kendi topraklarında İsrail malı kullanılması anlamına geldiğini belirtti.

Enflasyon ve Ekonomi Üzerine Yapılan Eleştiriler

Öztrak, enflasyonun düşürülmediğini ve Merkez Bankasının hedeflerinin tutmadığını belirtti. Hükümetin emekli aylıkları ile maaşların hangi enflasyona göre hesaplanacağına dair sorular yöneltti. Ayrıca, TÜİK'in verilerini eleştirerek, "Devlet bütçe yapma hakkını kullanıyor ama hesap oyunları almış başını gidiyor" dedi.

Esnafın Sorunları ve Veriler Üzerine Tartışmalar

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, alışveriş merkezlerinin esnaf üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Diğer yandan, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TÜİK'in verilerinin güvenilirliğini sorguladı.

2025 Yılı Bütçe Eleştirileri

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, özelleştirme politikalarını eleştirirken, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, hükümetin enflasyonu düşürme programının başarılı olmadığını belirtti. İsmet Güneşhan ise sosyal hizmet verileri üzerinden emeklilerin durumuna dikkat çekti.

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