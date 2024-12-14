TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşüldü: Asgari Ücret Talebi ve Tarımsal Sorunlar

CHP Milletvekillerinden Asgari Ücret ve Tarımsal Sorunlar Üzerine Eleştiriler

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşüldü. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek, "30 binin altında biz yokuz," ifadelerini kullandı.

Ocaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçi sorunlarına ilişkin yeterli adımları atamadığını vurgulayarak 2023 yılında 1932 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, bu yılın 9 ayında ise bu sayının 1371 olduğunu kaydetti. "Asgari ücretle çalışan işçiler enflasyon karşısında eziliyor," diyen Ocaklı, asgari ücretin 3 ayda bir enflasyon farkını kapatacak şekilde revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarımsal Sorunlara Dikkat Çekildi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye'deki asgari ücretli çalışanların oranının yüzde 50 olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük 'asgari ücret ülkesi' haline geldi," dedi. Taşcıer, devletin borçlarına ilişkin parlamentoda tartışmalar sürerken, sosyal güvenlik prim borçlarının af edilmesinin önemini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bütçede polise ve jandarmaya yeterli yer verilmediğini öne sürdü. "Haziran ayından beri dillendiriyoruz, kapalı nüfus sayımı yapılsın," diyen Bakan, yasa dışı göçmenlerin tespitinin önemini vurguladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının "çok ucuz" hale getirildiğini savunurken, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığı kazanma hakkının sona ermesini talep etti. Öztürkmen, vatandaşlık satışının cari açığı kapatmanın aracı olamayacağını ifade etti.

Tarım ve Balıkçılık Konularında Öneriler

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşanan sorunlara dikkat çekti. Ayrıca, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidar döneminde Türkiye'nin tarımsal ürünlerin ithalatını artığını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2002 yılından bu yana çiftçinin borcunun 330 kat arttığını, verilen desteğin ise sadece 31 kat arttığını savundu. Bunun yanı sıra, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, tarımsal kalkınma konusundaki eksiklikleri eleştirdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, tarımda kullanılan kimyasal ilaçların yurt dışından geldiğini belirtirken, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'de tarım ve balıkçılık için özel bir bakanlık kurulması gerektiğini savundu.