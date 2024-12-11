TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşüldü: Önemli Açıklamalar ve Projeler

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçeleri Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "yenidoğan çetesi" soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Bir daha böyle menfur olayların yaşanmaması için bakanlıklarımız gerekli tedbirleri alacak; ancak bu gibi münferit olaylar üzerinden tüm sağlık çalışanlarımızın ve sosyal sistemimizin töhmet altında bırakılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Enerji Bütçesi Üzerine Yorumlar

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, enerji kaynaklarının istikrarlı ülkeler için bir avantaj, zayıf liderler için ise bir tehdit olduğunu belirtti. Çelebi, "Akdeniz haritasını sanki Türkiye Hint Okyanusu'nda bir adaymışçasına çizip, önümüze hukuk diye konulmasına izin vermedik. Hakkımız olanı almakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

Mavi Vatan ve Güçlü Donanma vurgusu

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Mavi Vatan üzerindeki zenginlikleri koruduklarını ve Türkiye Yüzyılı hedefinde hızla ilerlediklerini belirtti. "Gabar'da artık kan değil, petrol akıyor" diyerek, terörden arındırılan bölgelerdeki gelişmelere dikkat çekti.

Sağlıkta Reformlar ve Aile Hekimleri

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sağlık bütçesinin artırıldığını ve aile hekimlerine yönelik teşviklerin de yükseltileceğini açıkladı. Güneş, "Aile hekimlerimize yapılan teşvikler, dünya standartları doğrultusunda antibiyotik kullanımını azaltma hedefi taşımaktadır" dedi.

İletişim Teknolojileri ve Demiryollarında Gelişmeler

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye'nin 2024 itibarıyla iletişim teknolojileri sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğini dile getirdi. "Abone sayısı 93.3 milyonu buldu" diye ekledi.

Buna ek olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın demir yolu çalışmalarına değinen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin yüksek hızlı tren işletmelerinde Dünya'da 8. sırada yer aldığını belirtti.

Yeni Projeler ve Gelecek Hedefleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası" çerçevesinde 80 milyar dolarlık bir yatırım yapılmasının planlandığını hatırlattı. Ayrım, diyalog ortamının önemine vurgu yaparak, ülkenin huzuruna katkıda bulunma çağrısında bulundu.

İlaç Sektörü ve İhracat

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Türkiye'nin ilaç sektöründe üretim ve ihracat olanaklarının arttığını ve 2023 itibarıyla ilaç ihracatının 2,23 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Sonuç Olarak

Bütçe görüşmelerinde yapılan açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve sağlık sistemindeki yeniliklerle birlikte gelecekteki projelerin heyecan verici olduğunu gösteriyor.