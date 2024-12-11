TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülürken Sağlık ve Ulaşım Eleştirildi

TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Görüşülmeye Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde önemli eleştiriler gündeme geldi.

Kasap: "Hasta Sağlık Kuruluşuna Ulaşamıyor"

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Hasta sağlık kuruluşuna ulaşamıyor. Ulaşamayınca acil servise gidiyor. Dünya ortalamasının çok üzerinde, 190 milyon acil muayenesi var."

Kasap, Sağlık sistemindeki aksaklıkları vurgularken, acil servislerin gereksiz yere işgal edildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki sağlıkta dönüşüm sisteminin dünya standartlarının gerisinde kaldığını ifade etti.

İlaç Katılım Payı ve Muayene Süreleri Üzerine Eleştiriler

Kasap, ilaç katılım payının düşürülmesi gerektiğini savunarak, "Siz hekimi cezalandırıyorsunuz. Şehir hastaneleri şehrin dışında. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre muayene süresinin 20 dakika olması gerekirken, bizde bu süre 5 dakikadır." dedi.

Ayrıca SMA hastalarının ilaçlarının SGK tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Ulaşım Bakanlığı Bütçesi Eleştirildi

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, ulaştırma alanındaki sorunlara değinerek, demir yolu ulaşımındaki kazaların kaygı verici olduğunu hatırlattı. Özbudun, "Bu açıklamaları dinlerken güvenmek istiyoruz ama ne yazık ki bunlar sözde kalıyor." diyerek sonuç alınamayan vaatlere dikkat çekti.

Mobil Hat Operatörleri Hakkında Eleştiriler

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, mobil hat operatörlerini eleştirerek, "Tekel yapısı nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini" söyledi. Bu operatörlerin yüksek zamları ve yetersiz yatırımları karşısında devletin bir çözüm üretmediğini dile getirdi.

Ulaştırma Sorunlarına Dikkat Çeken Diğer Milletvekilleri

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinin enflasyon altında arttığını ve bu durumun ulaştırma alanındaki hizmetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de, araç muayene ücretlerini eleştirerek, "Son yıllarda giderek fahiş hale gelen muayene ücretleri, vatandaşları mağdur ediyor. Bu rakamlar fahiştir." ifadelerini kullandı.

Konya Milletvekili Hasan Ekici, kentte gerçekleştirilmeyen ulaşım yatırımlarının altını çizerken, hala tamamlanmayan projelere dikkat çekti. Özellikle Seydişehir Alacabel Tüneli hakkında eleştirilerde bulundu.

TBMM'de devam eden bu tartışmalar, sağlık ve ulaşım alanlarında yaşanan sıkıntıların bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.