TBMM'de 2025 Bütçeleri Tartışıldı: Eğitim ve Sosyal Hizmetler Kriz İçinde

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçeleri Görüşüldü

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin yüzde 71'inin personel giderlerine, yüzde 9'unun da sosyal güvenlik primlerine gittiğini belirterek, eğitim yatırımlarına ayrılan payın yalnızca %20 olduğunu vurguladı.

Kaya: Yoksulluk ve Şiddet Sorunları Çözülemeyecek

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 bütçesinin, kadın ve çocuk yoksulluğuyla şiddet sorunlarını çözme kapasitesinin olmadığını ifade etti. Kaya, ülkede 10 milyonun üzerinde engelli olduğunu ve bütçeden ayrılan payın yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, engellilerin kamusal hizmetlere erişiminde karşılaştıkları sorunların altını çizdi.

Hun: Eğitimde Yatırım Yetersiz

Yılmaz Hun, enflasyon karşısında yıllardır eğitime ayrılan ödeneklerin sadece rakamsal olarak arttığını, okulların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bütçelerde yeterli artış yapılmadığını iddia etti.

Özgürlükçü ve Eleştirel Düşünce Eksikliği

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, mevcut eğitim sisteminin özgürlükçü ve eleştirel düşünceye kapalı olduğunu, ezberciliğin başarı olarak gösterildiğini ifade etti.

Ekonomik Zorluklar ve Eğitim Emekçilerinin Sorunları

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, eğitim emekçilerinin ekonomik refahlarının sağlanması gerektiğini, yol ve yemek ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının şart olduğunu belirtti.

İtirazlar ve Tartışmalar

DEM Parti milletvekillerinin çıkışları, diğer partiler ile sürtüşmelere yol açtı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki'nin ağır ithamlarını şiddetle reddettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise konuşmaların vatan ve Türkiye düşmanlığı üzerine şekillendiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti grubunun Türk ordusuna yönelik söylemlerine tepki gösterdi ve terör örgütü PKK'yı kınamaları için çağrıda bulundu.