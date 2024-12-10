TBMM'de 2025 Bütçeleri Üzerine Kritik Değerlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçeleri Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerine TBMM'de önemli tartışmalar yaşandı.

İsa Mesih Şahin: Adalet Reformuna İhtiyaç Var

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yaptığı konuşmada, Isparta'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi. Şahin, vatandaşta oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir infaz rejimi düzenlemesine vurgu yaparak, "Adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi büyük bir ihtiyaçtır," dedi.

Hukuka güvenin olmadığı bir ortamda ekonomik sorunların çözülemeyeceğine dikkat çeken Şahin, yargılamaların uzamasının ve adil olmayan kararların, adalet sisteminde önemli bir sorun teşkil ettiğini ifade etti. "Davalar bitmiyor, vatandaş mağdur oluyor, geciken adalet ise adalet olmuyor" dedi.

Bülent Kaya: Yargıdaki Sorunlar Derinleşiyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ise Türkiye’deki yargı reformlarının yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulundu. Kaya, yargıdaki dosya yükünün ve uzun yargılamaların, adalete erişimi engellediğini belirterek, yargının tarafsızlığındaki sorunlara dikkat çekti.

Önemli Siyasi Gelişmeler

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 2025 yılı bütçesinin adil olmadığını savundu. Suriye'deki gelişmelere de dikkat çeken Aydın, ordaki baskı rejimlerinin ardından halkların adaletli bir düzen kurmasının zorluklarına vurgu yaptı. Ayrıca, Serap Yazıcı Özbudun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, ulusal ve küresel düzeydeki hak ihlallerinin dile getirildiği bir gün olduğunu hatırlattı ve bu konudaki endişelerin arttığını açıkladı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe görüşmelerine katılmamasını eleştirdi. Bu eleştiriler, bütçe görüşmelerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.