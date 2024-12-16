TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Ekonomik Büyüme ve Reform Vurguları Öne Çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye ekonomisinin son yıllarda kaydettiği büyüme oranlarını değerlendirerek, "Türkiye, 2022'de %5,5, 2023'te %5,1 ve 2024 yılının ilk yarısında %3,2'lik büyüme oranını yakalamıştır. Türkiye ekonomisi bu açıdan pek çok ülke ekonomisinden pozitif yönde ayrılırken, kaydedilen iyileştirme göstergeleri 2025'e dair beklentileri yükseltmiştir," dedi.

Ekonomik İyileşme ve İhracat

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, ihracat rakamlarındaki rekorların, istihdamı artırdığını ve kişi başına düşen milli gelirin yükselmeye devam ettiğini belirtti. Akgül, Türkiye'nin pandemi, bölgesel savaşlar ve deprem gibi zorluklara rağmen, "güçlü ekonomi büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Ayrıca, esnaf ve sanatkarlara yönelik kooperatiflerin sayısının 2024 itibarıyla bini geçtiğine dikkat çeken Akgül, esnafına 1,5 milyon Türk lirasına kadar kredi imkanı sunulduğunu duyurdu.

Uluslararası Ticaret ve Helal Akreditasyon

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türkiye'nin uluslararası ticarette itibarını artırdığını belirtti. Özcan, "Bugün, Türkiye helal ürünler meselesinde tüm Müslüman coğrafyalarla ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. HAK'ın uluslararası alanda oluşturduğu güven sayesinde Türk malları artık daha fazla tercih edilmektedir," ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu ve Ekonomik İstikrar

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Rekabet Kurumu'nun serbest piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesine katkı sağladığını belirterek, 2024 yılında yapılan 131 soruşturmada ihlal tespit edilen şirketlere yaklaşık 5 milyar lira ceza kesildiğini söyledi.

Vergi Düzenlemeleri ve Yapısal Reformlar

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Türkiye'de vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Türkiye'nin vergi yükü ortalamasının OECD ülkelerinde %34, AB ülkelerinde ise %40 seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Türkiye'de vergi adaleti konusunda yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesine vurgu yaptı.

Altyapı Yatırımları ve Bankacılık Sektörü

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, limanlar ve otoyolların Türkiye'nin ekonomik büyümesinin lokomotifi olduğunu söyleyerek, bu altyapılara yapılacak yatırımların dış ticaretteki rekabet gücünü artıracağını belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Türk bankacılık sektörünün son yıllarda krizlerden güçlü bir şekilde çıktığını vurgulayarak, "Güçlü bir bankacılık sektörü, ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir," ifadelerini kullandı.

İETT ve Usulsüzlükler Üzerine Tartışmalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İETT ile ilgili usulsüzlükleri eleştirerek Sayıştay raporlarına değindi. Yıldırım, "İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiştir. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinin bir göstergesidir," dedi.

TBMM'deki bu oturumda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri de söz alarak çeşitli görüşlerini ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin 2019 seçimlerini iptal ettirdiğini iddia etti ve hesap vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri, ekonomik büyüme ve reform vurguları ile dikkat çekti. Hükümetin ekonomik hedeflerinin yanı sıra esnaf destekleri ve uluslararası ticaret alanındaki hamleleri de masaya yatırıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğü oturuma katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, konuşması sırasında kürsüden rögar kapağı gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğü oturuma katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, konuşması sırasında kürsüden rögar kapağı gösterdi.