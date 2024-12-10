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TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: MHP'li Vekillerden Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçeleri görüşüldü. MHP'li vekiller, Suriye'deki gelişmeler ve anayasa konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:14
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: MHP'li Vekillerden Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçeleri Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini görüşmek üzere bir araya geldi. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Suriye'deki durumla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Suriye'ye Yakınlaşması

Özdemir, "İsrail, Şam'a 20 kilometre kadar yaklaşmıştır, bu durum yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına girebileceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz." dedi.

MHP'nin Anayasa Teklifine Dair Vurgular

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM'nin temsil ve yetki bakımından güçlendirildiğini belirtti. Atay, "MHP olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde 100 maddelik anayasa teklifimizle anayasa değişikliğine hazırız." şeklinde konuştu.

Yargı ve Anayasa Mahkemesi Üzerine Eleştiriler

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin diğer mahkemeler adına karar verme yetkisini kendinde gördüğünü belirterek, böyle bir durumun yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu vurguladı. Yıldız, "Bireysel başvuru hakkı yeniden düzenlenmeli, temel kriter olarak kanuna açıkça aykırılık halleri ile sınırlandırılmalıdır." dedi.

Kamuda Avukatların Hakları ve Şartlarının Düzenlenmesi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kamuda çalışan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesinin önemine değindi. Öztürk, "Ek göstergelerin artırılması bir gerekliliktir." diyerek hukuk sistemindeki ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin Geleceği ve Sınır Ötesi Operasyonlar

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Suriye'de yapılacak siyasi süreçlerin önemine dikkat çekerek, "Temennimiz siyasi sürecin bir an evvel başlaması ve Suriye'nin kalıcı huzur ve barışa erişmesidir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özdemir, İsrail'in Suriye topraklarındaki eylemlerine karşı teyakkuzda olunması gerektiğini yineledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet...

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet...

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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