TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Sığınmacı Politikasına Acil Çözüm Çağrısı

TBMM'de 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mecliste yaptığı konuşmada, "Ülkemizde sığınmacı konumundaki milyonlarca Suriyelinin ülkelerine dönüşü için süratle yol haritası oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulamaya sokulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bütçe Açığı ve Kamu Raporları Üzerine Eleştiriler

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 2025 yılı bütçesinde 14 trilyon 731 milyar liralık gider, 12 trilyon 800 milyar liralık gelir öngörüldüğünü belirtti. Arı, "Bütçede 1 trilyon 931 milyar liralık açık bulunmakta. Bu bütçenin 1 trilyon 950 milyarı da faize gitmekte." diyerek yönetim eleştirisi getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun toplum sorunlarına dair hazırladığı raporların dikkate alınmadığını vurguladı. Gökçe Gökçen Göl ise Adalet Bakanlığının ceza davalarının görülme süresi ile ilgili hedeflerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Suriye Üzerine Politika Önerileri

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Suriye konusuna değinerek, "Suriye'de iç savaşın bitmesi ülkemizin birinci önceliği olmalıdır." dedi. Çakırözer, sığınmacıların ülkelerine dönmesi konusunda belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun dönüşleri engellediğini vurguladı.

Ayrıca, Yunus Emre de Türkiye'nin Suriye politikasını güncellemesi gerektiğini belirtti. Emre, "Suriye'de silahlı cihatçı örgütler var; bu durumda Suriye ulusunun nasıl kurulacağı üzerine ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.