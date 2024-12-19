DOLAR
35,04 -0,02%
EURO
36,37 -0,02%
ALTIN
2.946,37 -1,02%
BITCOIN
3.489.473,66 1,74%

TBMM'de 2025 Bütçesinin Maddeleri Görüşülmeye Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi. Faiz giderleri ve savunma yatırımları tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 03:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 03:52
TBMM'de 2025 Bütçesinin Maddeleri Görüşülmeye Devam Ediyor

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi. Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe maddeleri üzerinde görüşlerini açıkladı.

Faiz Giderleri Gündemde

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bütçenin en büyük gider kaleminin faiz olduğunu belirterek, "Bütçeden 2 trilyon lira faize giderken, 2 trilyon lira da açık var. Bu bütçenin geliri 12,7 trilyon, gideri 14,8 trilyon. Gelir gideri karşılamıyor. Bu bütçeden memnun kalanlar sadece müteahhitler ve faizciler. İşçiler, memurlar ve emekliler şikayetçi." dedi.

Savunma Sanayisine Yatırımlar Eleştirildi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin artırıldığını ancak yapılan yatırımların siyasi propaganda malzemesi haline geldiğini savundu. Bu durumun milli birlik ve beraberliği zedelediğini vurguladı.

İhracat Rakamları Arttı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, savunma sanayisindeki ihracatın 5 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. "Eskiden telsizi bile ithal edemezken, bugün yerlilik oranımız yüzde 80." diye konuştu.

Barış İklimi Çağrısı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, barış iklimi yaratma çağrısını yineleyerek, "Bu topraklarda bir Ankara modeli oluşturabiliriz. Dünyaya örnek bir model sunabiliriz." dedi.

Kamu-Özel İşbirliği Modeli

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kamu-özel işbirliği projelerinin kaynakları koruduğunu ve sürdürülebilir bir model olduğunu ifade etti. Yeni düzenlemelerle bu projelerden alınan kurumlar vergisinin artırıldığını belirtti.

Toplanan oylamalarda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11:00'de toplanmak üzere kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'deki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti
2
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Tony' Yeni Bir Başarıya İmza Attı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı
5
G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'ya Önemli Mesajlar Verildi
6
Güney Kore'den İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı
7
AB Dışişleri Bakanları, İsrail ile Siyasi Diyaloğu Askıya Alma Önerisinde Fikir Birliği Sağlayamadı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı