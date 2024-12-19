TBMM'de 2025 Bütçesinin Maddeleri Görüşülmeye Devam Ediyor

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi. Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe maddeleri üzerinde görüşlerini açıkladı.

Faiz Giderleri Gündemde

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bütçenin en büyük gider kaleminin faiz olduğunu belirterek, "Bütçeden 2 trilyon lira faize giderken, 2 trilyon lira da açık var. Bu bütçenin geliri 12,7 trilyon, gideri 14,8 trilyon. Gelir gideri karşılamıyor. Bu bütçeden memnun kalanlar sadece müteahhitler ve faizciler. İşçiler, memurlar ve emekliler şikayetçi." dedi.

Savunma Sanayisine Yatırımlar Eleştirildi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin artırıldığını ancak yapılan yatırımların siyasi propaganda malzemesi haline geldiğini savundu. Bu durumun milli birlik ve beraberliği zedelediğini vurguladı.

İhracat Rakamları Arttı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, savunma sanayisindeki ihracatın 5 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. "Eskiden telsizi bile ithal edemezken, bugün yerlilik oranımız yüzde 80." diye konuştu.

Barış İklimi Çağrısı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, barış iklimi yaratma çağrısını yineleyerek, "Bu topraklarda bir Ankara modeli oluşturabiliriz. Dünyaya örnek bir model sunabiliriz." dedi.

Kamu-Özel İşbirliği Modeli

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kamu-özel işbirliği projelerinin kaynakları koruduğunu ve sürdürülebilir bir model olduğunu ifade etti. Yeni düzenlemelerle bu projelerden alınan kurumlar vergisinin artırıldığını belirtti.

Toplanan oylamalarda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11:00'de toplanmak üzere kapattı.