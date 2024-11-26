TBMM'de 2025 Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Görüşmeler sırasında çeşitli milletvekilleri, bütçeye dair görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

Orhan Yegin'den Askeri Disiplinde Siyasileşme Eleştirisi

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı teğmenlerin disipline sevkine yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, "Siz, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz, dediler diye bu çocuklara bunu yapıyorsunuz.' diyerek işleri siyasallaştırıyorsunuz. Bu, orduyu yıpratmaya yönelik bir tutumdur," açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayisindeki Başarılar

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısının uluslararası pazarda büyük talep gördüğünü vurgulayarak, "Bu ilgi, Türkiye'nin teknolojik etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koymaktadır," dedi.

Güçlü bir Hava Savunma Sistemine İhtiyaç

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirtti ve "Bölgedeki artan gerginliklere karşı, savunma politikalarımız artık iç içe geçmiş durumda," ifadelerini kullandı.

Barış ve Güvenlik Üzerine Vurgu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin son yıllarda yalnızca kendi savunmasına odaklanmadığını belirterek, "Bölgede barış ve güvenliği sağlama hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yeterli Bütçe Ayrılmadı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakanlığın bütçesinden şehit yakını ve gazilere ayrılan miktarın çok az olduğunu savunarak, Türkiye'nin bu süreçte ne gibi aktif işlemler yaptığını sorguladı.

Sınır Güvenliği Eleştirileri

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kaçak göçmenlerin ülkeye nasıl girdiğini sorgulayarak, hudutların güvenliğinin sağlanmadığına dikkat çekti.

Meşru Müdafaa Hakkı ve Terörle Mücadele

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin uluslararası hukuktan kaynaklanan 'meşru müdafaa' hakkı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Disiplinin Önemi vurgulandı

Orhan Yegin, askerlik disiplininin önemine vurgu yaparak, "Bakanlığımız konuyu kendi iç mekanizmaları içerisinde tetkik etmektedir. Bırakalım, kendi mecralarında karar versinler," dedi. Ayrıca, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, profesyonel orduya geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.