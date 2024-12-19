TBMM'de 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlileşme adımlarını vurgulayarak, "Artık savunma sanayimizde sadece ana platformları değil, bu platformların alt sistemlerini, kritik bileşenlerini de yerli ve milli olarak geliştirme konusunda muazzam kazanım elde etmiş durumdayız," dedi.

Parti Temsilcilerinden Farklı Görüşler

Görüşmelerde söz alan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, gençlerin umudunun çalındığını savundu. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise iktidarın uyguladığı politikaların yanlış olduğunu belirterek, para arzının durdurulması ve kamu harcamalarının azaltılması gerektiğini ifade etti.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, 2025 yılındaki bütçeyi desteklediklerini bildirerek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirirken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız halkın geçim sıkıntısı çektiğini ileri sürdü, "Ülkeyi 22 yıldır yönetenler, milleti yoksulluğa itmiştir," dedi.

Savunma Sanayisindeki Gelişmeler

Bakan Kacır, savunma sanayisinde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Uşak'taki 4 organize sanayi bölgesinde 25 binin üzerinde kişi çalışıyor. Savunma sanayimiz, kritik teknolojilerin üretilmesi noktasında sanayi sektörünün öncüsü olmuştur," dedi. Ayrıca, PD170 motoru'nun seri üretim aşamasına geldiğini duyurdu.

Kacır, teknoloji odaklı sanayi hamlesi çerçevesinde 170 projede toplam 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirdiklerini kaydederek, mevcut projelerin tamamlanmasının yılda 7 milyar doların üzerinde cari açık kapatıcı etki yaratacağını belirtti.

Genel Kurulda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.