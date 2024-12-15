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TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Onaylandı: Çalışma, İçişleri ve Tarım Bakanlıkları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 01:22
TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Onaylandı: Çalışma, İçişleri ve Tarım Bakanlıkları

2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri bir bütün olarak onaylandı.

Genel Kurul, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuşmasında 2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuyla birlikte kadınların doğum borçlanma hakkını hatırlatarak, her bir çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkı tanındığını belirtti. Işıkhan, bu hakkın 2014'te 3 çocuğa çıkarıldığını dile getirerek, emeklilikte kadınlara avantaj sağlandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan ayrıca, İŞKUR'un 81 ilde 10 bin personelle hizmet sunduğunu ve her gün ortalama 8 bin kişinin kuruma başvurduğunu vurguladı. İŞKUR'un, yıllık ortalama 1,2 milyon kişiyi işe yerleştirdiğini belirten Işıkhan, dijital hizmetlerin artırıldığını kaydetti.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan fiyat güncellemeleriyle ilgili de bilgi veren Işıkhan, sağlık hizmetlerinde ciddi artışlar olduğunu bildirdi. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunu vurgulayan Işıkhan, son 3 yılda denetlenen 3,3 milyon çalışan arasında 96 bin 134 kişinin kayıt dışı olarak çalıştığını belirtti.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde olduğu 18 ay içinde gerçekleştirdikleri etkinlik başvurularında izin verilen oranı yüzde 97,75 olarak açıkladı. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası toplanan yardım miktarlarına ilişkin bilgiler verdi.

Yerlikaya, Türkiye genelinde 32 geri gönderme merkezinin bulunduğunu ve bu merkezlerin denetimlerinin sıkı bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve çiftçi sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre, çiftçi sayısının her yıl arttığını vurguladı.

Genel Kurulda, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un iktidarı eleştiren konuşmalarının ardından, bakanlıkların 2025 yılı bütçeleri resmi olarak kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11.00'de tekrar toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman...

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

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