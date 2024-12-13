TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Üzerine Kritik Değerlendirmeler

TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Üzerinde Tartışmalar

Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda masaya yatırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refahı, güvenliği ve istikrarı konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Tehditlerine Karşı Net Tavır

Şahin, "DEAŞ, PKK ve uzantıları olan terör örgütlerinin milli güvenliğimizi tehdit edecek adımlara asla müsaade edilmemelidir," dedi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Şahin, ordunun Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, asker millet olmanın değerlerini hatırlattı.

Disiplin Sorunları ve Bedelli Askerlik Üzerine Açıklamalar

Şahin, disiplinsizlik nedeniyle bazılarının sevk edildiği tartışmalarda gençlerin heyecanına kapıldığını belirtti. Bedelli askerlik uygulamasının toplumsal değerlere zıt olduğunu ve adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Şahin, bu durumun sosyal eşitsizlikleri artırdığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına Yetersiz Bütçe Eleştirisi

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 2025 yılı için 231,9 milyar lira öngörülen Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin enflasyon ve artan genç nüfus karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Türkiye'nin genç nüfusunun Avrupa'nın en yüksek oranında olduğunu dile getirirken, eğitime erişim ve istihdam konularındaki sorunlara dikkat çekti.

Savunma Sanayisinde Önemli Başarılar

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının %80'lere yaklaştığını belirterek, ASELSAN ve TUSAŞ gibi firmaların dünya çapında önemli sıralarda yer aldığını açıkladı. Yamalı, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin her açıdan desteklenmesi gerektiğini savundu.

Kumar ve Bahis Sorununa Dikkat Çekildi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bahis ve kumar sektörünün büyük bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade ederek, gençliği tehdit eden bu alana dikkat çekti. Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Suriye'deki fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 2025 yılı bütçesinin yetersizliğini eleştirdi.