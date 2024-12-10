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TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 2025 yılı bütçesinin Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedeflerini destekleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:09
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülüyor

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu süreçte yalnızca teknolojiyi etkin kullanmakla kalmayacağını, aynı zamanda teknoloji geliştireceğini vurguladı.

2053 Vizyonu Çerçevesinde Adil Teknoloji

İleri, “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda, insan ve çevre odaklı dijitalleşme yaklaşımı ile adil teknolojinin hayata geçeceğini belirtti. Bütçenin, Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel zorlukların üstesinden gelmesinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Uluslararası sistemin zafiyetlerine dikkat çeken İleri, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde altyapı eksikliklerini gidererek tarihi bir fırsata dönüşen bu süreçte katkı sağladığını vurguladı.

Dijital Faşizme Karşı Yeni Yaklaşımlar

İleri, internet teknolojilerinin ilk çıkışının ardından umutları arttırdığını, ancak yanlış iş modellerinin dünya genelinde dezenformasyon ve dijital faşizmin yayılmasına neden olduğunu kaydetti. Özellikle İsrail'in yapay zeka teknolojilerini soykırımda kullanmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Gelecek Vizyonu

Bu kritik dönemde yeni teknoloji alanlarına, hakkaniyetli bir yaklaşım ile yönelmenin önemini vurgulayan İleri, “Dijitalin Yüzyılı” konseptinin Türkiye için fırsat yarattığını ifade etti. Türkiye'nin medeniyet birikimi ve yenilikçi iş kültürüyle bu hedefe ulaşabileceğini söyledi.

Gençlerin Teknolojiye Olan İlgisi

İleri, gençlerin Türkiye'nin teknolojik dönüşüm sürecine aktif katkı sağladığını belirterek, “Gençlerimiz, bu atılımları net olarak görüyor ve ülkemizin geleceğinin teknoloji yönlendiricisi olacağını biliyor.” şeklinde konuştu.

Son olarak, 2025 yılı bütçesinin yüksek katma değerli üretim, çevresel sürdürülebilirlik ve dijital ekonomiye geçiş konularında önemli bir bütçe olacağını ifade eden İleri, bu bütçenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kürt Sorunu Üzerine Açıklama

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Kürt sorununu çözmenin tarihi bir görev olduğunu belirtti. Hem toplumun beklentisini hem de kucaklayıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bütçe müzakerelerinin ardından yapılan oylama ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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