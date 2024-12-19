TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı: Maddeler Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 yılı için hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. ve 10. maddeleri kabul edildi. Milletvekilleri, bütçe maddeleri üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Mali Müşavirlerin Sorunları Gündeme Geldi

Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, mali müşavirlerin artan iş yükleri ve karşılaştıkları problemler hakkında bilgi vererek, "Mali müşavirler, kamu maliyesinin gizli kahramanlarıdır. Ancak meslekten kaçış artmakta, seslerine kulak verilmezse bu mesleği icra edecek insan kalmayacak," ifadelerini kullandı.

İktidar Eleştirileri Devam Ediyor

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, "Çiftçilerimiz kendi ürünlerini satamıyor, esnafın durumu ise içler acısı. Pandemi sonrası toparlanamayan işletmeler, zincir marketlerle rekabet edemez hale geldi," dedi.

Gençlerin İşsizlik Sorunu

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Türkiye'de 10 milyonu aşan iş arayan insan olduğunu, her beş gençten birinin işsiz kaldığını vurgulayarak, "Kadınların durumu daha kritik durumda. Üç kadından biri işsiz ve son üç yılda 900 bin öğrenci okulu bıraktı," şeklinde konuştu.

Hükümetin İstikrar Vurgusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Türkiye'nin bölgedeki istikrar adası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin insani yardımlar ve küresel sorunlar hakkında söyleyecek çok şeyi olduğunu belirtti.

Yerli Üretim ve Kalkınma Vurgusu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yerli teknolojide atılan adımların önemine değinerek, "Milli ve yerli projeler, Türkiye'nin bağımsızlığını koruma mücadelesidir," dedi.

Mali Eleştiriler Sürüyor

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 2025 bütçesini 'israf, borç, faiz ve vergi' ile özetleyerek eleştirdi.

CHP ve MHP Arasında Tartışmalar

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti döneminde belediyelerin borçlandırıldığını savundu ve "Bu borçları şimdi CHP'li belediyeler ödesin deniliyor. El insaf!" dedi.

Başörtüsü Tartışmaları

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, başörtüsü konusunda yaşananları eleştirerek, "28 Şubat döneminde ezilen kadınlarımızı unutmadık," dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, başörtüsü sorununun 15 yıl önce sona erdiğini söyledi.

Oylama sonucunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. ve 10. maddeleri kabul edildi. Gelişmeler izlenmeye devam ediyor.