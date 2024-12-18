TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülüyor: Aile Arabuluculuğu Üzerine İstişareler Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde tartışmalar sürüyor. Genel Kurulda alınan kararlarla, bütçenin 6'ncı maddesi kabul edildi.
Adalet Bakanı Tunç’tan Aile Arabuluculuğu Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile arabuluculuğu çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tunç, “Yargı reformu strateji belgesinde de aile arabuluculuğunu hedef olarak koyacağız” Genel Kurulda söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilerin maaşlarının yetersizliğinden bahsetti. Kılıç, “En düşük emekli aylığı asgari ücretin altına kalmayacak şekilde belirlenmelidir” İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da, emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında maaş aldığını ifade ederek, “Bu maaşların açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor” MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, küçük işletmelerin zincir marketlerle rekabet edemediğini vurgulayarak, “Yetkililerden bu tezat duruma bir düzen getirilmesini beklemekteyiz” CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek” Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
Emeklilik Sorunları Gündemde
Piyasada Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Karşılaştırmalar ve Eleştiriler
2025 Yılı Bütçesi ve Öncelikler
Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Arabuluculuk
Oylama Sonucu
Genel Kurulda söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilerin maaşlarının yetersizliğinden bahsetti. Kılıç, “En düşük emekli aylığı asgari ücretin altına kalmayacak şekilde belirlenmelidir” İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da, emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında maaş aldığını ifade ederek, “Bu maaşların açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor” MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, küçük işletmelerin zincir marketlerle rekabet edemediğini vurgulayarak, “Yetkililerden bu tezat duruma bir düzen getirilmesini beklemekteyiz” CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek” Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da, emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında maaş aldığını ifade ederek, “Bu maaşların açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor” MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, küçük işletmelerin zincir marketlerle rekabet edemediğini vurgulayarak, “Yetkililerden bu tezat duruma bir düzen getirilmesini beklemekteyiz” CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek” Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, küçük işletmelerin zincir marketlerle rekabet edemediğini vurgulayarak, “Yetkililerden bu tezat duruma bir düzen getirilmesini beklemekteyiz” CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek” Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek” Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular” Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.
Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.
TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.