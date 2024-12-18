TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülüyor: Aile Arabuluculuğu Üzerine İstişareler Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde tartışmalar sürüyor. Genel Kurulda alınan kararlarla, bütçenin 6'ncı maddesi kabul edildi.

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