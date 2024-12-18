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TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülüyor: Aile Arabuluculuğu Üzerine İstişareler Devam Ediyor

TBMM, 2025 yılı bütçesinin maddelerini görüşmeye başladı. Adalet Bakanı Tunç, aile arabuluculuğu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:55
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülüyor: Aile Arabuluculuğu Üzerine İstişareler Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde tartışmalar sürüyor. Genel Kurulda alınan kararlarla, bütçenin 6'ncı maddesi kabul edildi.

Adalet Bakanı Tunç’tan Aile Arabuluculuğu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile arabuluculuğu çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tunç, “Yargı reformu strateji belgesinde de aile arabuluculuğunu hedef olarak koyacağız”

Emeklilik Sorunları Gündemde

Genel Kurulda söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilerin maaşlarının yetersizliğinden bahsetti. Kılıç, “En düşük emekli aylığı asgari ücretin altına kalmayacak şekilde belirlenmelidir”

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da, emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında maaş aldığını ifade ederek, “Bu maaşların açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor”

Piyasada Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, küçük işletmelerin zincir marketlerle rekabet edemediğini vurgulayarak, “Yetkililerden bu tezat duruma bir düzen getirilmesini beklemekteyiz”

Karşılaştırmalar ve Eleştiriler

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, para basımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bingöl, “2025'te basmak zorundasınız; sizin bin liranız sadece 1 kilo et almaya yetecek”

2025 Yılı Bütçesi ve Öncelikler

Bakan Tunç, 2025 bütçesinin toplamda 14,7 trilyon lira583,7 milyar lira2 trilyon 180,7 milyar lira

Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Arabuluculuk

Tunç, arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıkların %40’ının anlaşması ile sonuçlandığını ifade ederek, “280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular”

Oylama Sonucu

Gerçekleştirilen oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi kabul edildi. Meclisteki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin...

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edildi. TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da görüşmelerde söz alarak konuşma yaptı.

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