TBMM'de 2025 Yılı Çevre ve Sanayi Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM'de 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan Genel Kurulda, iki bakanlığın yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarının bütçeleri de ele alınacak.

Bütçe Görüşmelerinde Hedefler

Görüşmeler kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı gibi birçok kurumun bütçeleri masaya yatırılacak.

Sanayi Bakanı Togg ile Mecliste

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye Togg ile geldi. Bütçe üzerindeki ilk sözü, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu aldı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.