DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,37%
ALTIN
3.046,02 0,01%
BITCOIN
3.507.100,55 0,72%

TBMM'de 2025 Yılı Çevre ve Sanayi Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre ve Sanayi Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:18
TBMM'de 2025 Yılı Çevre ve Sanayi Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM'de 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan Genel Kurulda, iki bakanlığın yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarının bütçeleri de ele alınacak.

Bütçe Görüşmelerinde Hedefler

Görüşmeler kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı gibi birçok kurumun bütçeleri masaya yatırılacak.

Sanayi Bakanı Togg ile Mecliste

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye Togg ile geldi. Bütçe üzerindeki ilk sözü, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu aldı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji...

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji...

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı
3
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor
4
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri
5
Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı
6
Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Yol Yapımı İçin Mahalle Sakinlerinden Acil Talep
7
İran ve Katar Dışişleri Bakanları Suriye’deki Gelişmeleri Görüştü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler