TBMM'de 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Toplantı, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Bütçeler Üzerinde Görüşmeler

Görüşmelerde, yalnızca Cumhurbaşkanlığının bütçesi değil; aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi önemli kurumların bütçeleri ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk dört maddesi ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel kurulda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de görüşmelere katıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel kurulda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de görüşmelere katıldı.