DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,56 -0,08%
ALTIN
3.046,77 -0,05%
BITCOIN
3.529.018,12 0,06%

TBMM'de 2025 Yılı Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bütçeleri Kabul Edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de onaylandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:35
TBMM'de 2025 Yılı Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçeler Onaylandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Bakan Bayraktar'dan Nükleer Enerji Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmelerdeki eleştirilerin gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti. Muhtemel görüş birliği konusunda muhalefetle derin ayrılıklar yaşandığını belirten Bayraktar, "Muhalefet diyor ki, 'Türkiye nükleer yapmasın.' Biz ise Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kapasiteye sahip olması gerektiğini savunuyoruz," dedi.

Azerbaycan İklim Konferansı ve Yenilenebilir Enerji

Bayraktar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda nükleer enerjiyi üç katına çıkarma taahhüdü verdiğini hatırlattı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine de değinen Bayraktar, "Türkiye, çevre dostu enerji kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmalı," vurgusunda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun teslim tarihlerini belirtti. Uraloğlu, "Toplam 74 projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin yapıldığı yıllardaki değeri 51 milyar dolardı, eğer bugün yapılsaydı 83 milyar doları bulacaktı," dedi.

Sağlık Bakanı Algı ve Gerçekler Üzerine

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan çetesi" davasındaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti. Memişoğlu, muhalefeti algı yaratmaktan vazgeçmeye davet ederek, "Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmadan konuşun," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı
3
BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve İsrail'e Yükümlülük Çağrısı
4
Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu
5
BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı
6
Etiyopya ve Somali Liderlerinden Ankara Bildirisi: İşbirliği Vurgusu
7
Fahrettin Altun: Türkiye'nin Aracılığıyla Etiyopya ve Somali Arasında Derin Bağlar Kuruluyor

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin