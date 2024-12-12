TBMM'de 2025 Yılı Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçeler Onaylandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Bakan Bayraktar'dan Nükleer Enerji Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmelerdeki eleştirilerin gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti. Muhtemel görüş birliği konusunda muhalefetle derin ayrılıklar yaşandığını belirten Bayraktar, "Muhalefet diyor ki, 'Türkiye nükleer yapmasın.' Biz ise Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kapasiteye sahip olması gerektiğini savunuyoruz," dedi.

Azerbaycan İklim Konferansı ve Yenilenebilir Enerji

Bayraktar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda nükleer enerjiyi üç katına çıkarma taahhüdü verdiğini hatırlattı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine de değinen Bayraktar, "Türkiye, çevre dostu enerji kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmalı," vurgusunda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun teslim tarihlerini belirtti. Uraloğlu, "Toplam 74 projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin yapıldığı yıllardaki değeri 51 milyar dolardı, eğer bugün yapılsaydı 83 milyar doları bulacaktı," dedi.

Sağlık Bakanı Algı ve Gerçekler Üzerine

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan çetesi" davasındaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti. Memişoğlu, muhalefeti algı yaratmaktan vazgeçmeye davet ederek, "Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmadan konuşun," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.