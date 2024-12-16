TBMM'de 2025 Yılı Ticaret ve Hazine Bütçeleri Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi önemli kurumların bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan aldı.