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TBMM'de 26-29 Temmuz Arasında Ziyaretçi Girişi Yapılmayacak

26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye ziyaretçi girişine izin verilmeyecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:14
TBMM'de 26-29 Temmuz Arasında Ziyaretçi Girişi Yapılmayacak

TBMM Ziyaretçi Girişi Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi alımını durdurma kararı aldı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından milletvekillerine yapılan yazılı açıklamada, bu tarihlerde Genel Kurul çalışmalarının yoğun bir takvimle devam edeceği vurgulandı. Bu bağlamda, mecliste çalışanlar haricinde hiçbir ziyaretçiye giriş izni verilmeyecek.

Genel Kurul Çalışmaları İçin Alınan Önlem

Duyuruda, yasama sürecinin aksamaması ve milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılabilmeleri amacıyla, 26 Temmuz Cuma'dan başlayarak 29 Temmuz Pazartesi'ye kadar ziyaretçi ve araç girişinin yasaklandığı bildirildi.

Bu kararın, TBMM bünyesinde yürütülen çalışmalara daha fazla odaklanma sağlamak için alındığı ifade edildi.

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