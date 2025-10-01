TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Töreni

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi; Numan Kurtulmuş çelenk bıraktı ve İstiklal Marşı okundu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:06
Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve çelenk sunumu

Meclis'te düzenlenen törende, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde bir program gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bıraktı; ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.

28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

