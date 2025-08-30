DOLAR
TBMM'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri: Karma Bando ve Mehteran

TSK Karma Bando ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılında TBMM önünde konser verdi; kortej Ulus'taki Birinci Meclis'e yürüdü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:26
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla TBMM ön bahçesinde düzenlenen konserde sahne aldı.

Program akışı ve etkinlik detayları

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonundaki kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen konserde, program Mehteran Birliği'nin marşlarıyla başladı. Ardından TSK Karma Bando Ekibi katılımcılara mini bir konser sundu.

Konserin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı ve kortej daha sonra başladı.

