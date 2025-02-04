TBMM'de 6 Şubat Depremleri ve İhmaller Ele Alındı

6 Şubat Depremlerindeki İhmaller TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi tarafından sunulan, "6 Şubat depreminde yaşanan ihmallerin tüm yönleriyle araştırılması"na ilişkin grup önerisi görüşüldü. Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, deprem öncesi İstanbul ve Marmara bölgesinin nasıl hazırlanacağı konusunda ilgili bakanlıkla iletişim kurmak istediklerini ifade etti.

Avşar, "Eğer siyaset üstü diyorsak ona göre aksiyonlarımızı hızlandırmak zorundayız." diyerek, bu durumun önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin tüm yönleriyle incelenmesini ve kamu görevlerinin ihmal edilmesi durumunda cezaların verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise, depremlerde en büyük kaybın önlenebilir ihmallerden kaynaklandığını belirterek, bu konuda önlem alınmazsa İstanbul'da yüz binlerce insanın hayatını kaybedebileceğini vurguladı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 6 Şubat depremlerinin doğal bir afet olmanın ötesine geçtiğini ifade ederek, hükümetin bu konuda daha etkili politikalar üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de, tüm belediyelerin zemin etüt çalışmaları yaptırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Sarıgül, büyük şehirlerde depreme dayanıklı olmayan binaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, devletin depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye genelinde 7,5 milyon bağımsız birimin risk altında olduğunu, bunun 1,5 milyonunun İstanbul'da bulunduğunu açıkladı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının sağlanamadığını belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.