TBMM'de Barınma Sorunu ve İklim Değişikliği Tartışmaları

TBMM'de Barınma Sorunu ve İklim Değişikliği Üzerine Tartışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, vatandaşların en temel hakkı olan barınma konusunun önemine vurgu yaptı. Şahin, "Her eve bir anahtar verebilen bir devlet anlayışını arzu ediyoruz," diyerek Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Barınma İhtiyacının Önemi

Şahin, vatandaşların barınma ihtiyacının Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Her vatandaşımızın evinin olduğu bir Türkiye'yi hayal edelim. Büyük devlet olma iddiasını taşıyorsak, barınma ihtiyacını çözmeliyiz," ifadelerini kullandı. Şahin, elindeki anahtarı havaya kaldırarak bu durumu simgelerken, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa edilen konutlardan dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konut yapımının hızlandırılmasının elzem olduğuna dikkat çeken Şahin, depreme maruz kalanların dairelerini kiraya vermemesi gerektiğini savundu.

İstanbul İçin Ciddi Önlemler Gerekli

İstanbul'un deprem hazırlıkları ile ilgili olarak, Şahin, "İstanbul depremi değil Türkiye depremi diyorum," diyerek İstanbul'un ihmal edilemeyeceğini vurguladı. İstanbul'un dönüşüm süreci için daha bütüncül bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Şahin, yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile uyum içinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomik Sorunlar ve İklim Krizi

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ekonomik sorunlar nedeniyle son bir yılda konut alım gücünün yüzde 65'ten yüzde 50'ye düştüğünü, konut fiyatlarının da yüzde 36 oranında arttığını aktardı. TOKİ'den ev alanların ciddi mağduriyetler yaşadığını belirten Ün, konut taksitlerinin astronomik şekilde arttığını ifade etti.

İstanbul Milletvekili Doğan Demir ise iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik bir kriz olduğunu, Türkiye'nin bu konudaki politikalarının yetersiz kaldığını vurguladı. Demir, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için daha fazla teşvik sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şehirlerin Temiz Su Sorunu

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerindeki arsenik sorunu üzerine konuşarak, "Bu insanların mağduriyetini giderin ve 100 bine yakın nüfusu arsenikli sudan kurtarın," dedi.

Taziye Mesajları

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm yıl dönümü için taziyelerini iletti. Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, Bitmez'in vefatı nedeniyle partinin grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri taziye dileklerini sundu.