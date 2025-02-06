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TBMM'de Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Sektörü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM, bebek ölümlerini ve özel sağlık kuruluşlarını araştırmak için toplandı, sağlık sektörü sorunları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:22
TBMM'de Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Sektörü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, önemli bir oturum gerçekleştirdi. Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Başkanı Ayşe Özer Ulu, sağlık hizmetlerinde yaşanan yolsuzluk sorunlarını gündeme getirdi. Ulu, özel sağlık sektörünün belirsizlikler ve yolsuzluklarla dolu olduğunu vurguladı.

Komisyon Üyeleri Bilgi Alışverişinde Bulundu

Komisyon, İsmail Güneş başkanlığında toplandı ve Türk Yoğun Bakım Derneği ile Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği temsilcilerini dinledi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 'yenidoğan çetesi' sanığı İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesine dair detayların ışığının aydınlatılması gerektiği üzerinde durdu.

Yolsuzluk ve Sağlık Hukuku Üzerine Eleştiriler

Ulu, sağlık sektöründe yaşanan yolsuzlukların temel nedenlerinden birinin sağlık hukukunun eksikliği olduğunu belirtti. 'Özel sektörün performansa dayalı ek ödeme sisteminin yolsuzlukları büyüttüğünü' ifade eden Ulu, sağlık alanındaki mevcut düzenlemelerin zayıf olduğunun altını çizdi.

Yoğun Bakım Üniteleri ve Hemşire Eksikliği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Üyesi Banu Katran, Türkiye'de hemşire ve ebe sayısının yetersiz olduğunu, özel sağlık sektöründeki yoğun bakım ünitelerinde hemşire istihdamının eksik kaldığını belirtti. 'Özel sektördeki yoğun bakım ünitelerinin güvenli çalışmadığını ve hemşirelerin daha az maaşla fazla mesai yapmaya zorlandığını' vurguladı.

Meslek Etik ve Değerlendirmesi

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, 'yenidoğan çetesi' nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sağlık mesleğine karşı güvenin zedelendiğini belirtti. Utku, 'Bu, bir meslek için yapılacak en büyük kötülük' ifadeleriyle yaşanan olumsuzlukları değerlendirdi.

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