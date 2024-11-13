DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
36,53 0,03%
ALTIN
2.885,78 -0,47%
BITCOIN
3.071.139,27 -0,06%

TBMM'de Casusluk Düzenlemesi Üzerine Kritik Görüşmeler Başladı

TBMM'de 'casusluk' düzenlemesi ile ilgili toplantılar yapılacak. Parti temsilcilerinden gündeme dair önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:09
TBMM'de Casusluk Düzenlemesi Üzerine Kritik Görüşmeler Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Gözler Casusluk Düzenlemesine Çevrildi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'casusluk' düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, "Önümüzdeki hafta gruplar bir araya gelerek daha detaylı toplantı yapacağız. Grupların da hemfikir olduğu bu konuya dair düzenlememizi Genel Kurula getireceğiz," dedi.

Saadet Partisi'nden Eleştiriler

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Noterlik Kanunu ve bazı diğer yasalardaki düzenlemelerdeki 'casusluk' unsurunun belirsiz olduğunu ifade etti. Şahin, bu konunun geri çekilmesi için siyasi partiler arasında bir uzlaşma olduğunu belirtti.

İYİ Parti'den Yapıcı Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 'casusluk' düzenlemesinin geri çekileceğine dair güçlü bir inanç ifade etti. Kavuncu, yeni asgari ücretle ilgili beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı ve hedeflenen enflasyon hakkında tutarsızlıkların olduğunu söyledi.

MHP'nin Atatürk Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısının yaşatılması gerekliliğine dikkat çekerek, “Atatürk'ün ismi bizim için tartışılmazdır,” dedi. Kılıç, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın, 'Atatürk Meydanı' olarak değiştirilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Halkın Sorunlarına Dikkat Çeken anlamlı açıklamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Temelli, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı kadar olmaması gerektiğini savundu.

CHP'nin Ekonomik Talepleri

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurgulayarak, "Hakkımızı size yedirmeyeceğiz," ifadeleriyle dar gelirlilerin ekonomik durumuna dikkat çekti.

Dünyada Casusluk Formatı Değişiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeni nesil casusluk suçlarına yönelik gerekli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Devam eden toplantılarda, bu düzenlemelerin detaylarına gireceklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi Verildi
2
Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret
5
Kocaeli'de Ruhsatsız 20 Otomatik Av Tüfeği Ele Geçirildi
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
Cem Adrian'ın Bingöl Konseri 1 Gün Kala İptal Edildi

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak