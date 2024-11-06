TBMM'de CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri red edilmiştir. Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "bireysel silahlanma", İYİ Parti'nin "kalıcı yaz saati uygulaması" ve CHP'nin "deprem riski taşıyan bölgelerde alınması gereken önlemler" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşülmüştür.

Selçuk Özdağ'dan Şiddet Uyarısı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin önerisi üzerine yaptığı konuşmada, toplumsal şiddet olaylarına dikkat çekerek, ülkenin önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Özdağ, "Toplumda günlük yaşam artık güvensizlik ve endişeyle dolu. İnsanlar devletin adaletine ve yönetimine güvenmiyorlar. Eğer bir ülkede insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarsa, devlet üzerine düşen görevi yerine getiremiyor demektir." dedi.

Veysal Tipioğlu'ndan Güvenlik Açıklamaları

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, suçun her zaman mevcut olduğunu, güvenlik birimlerinin suçla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar için ceza artırımı önerdiklerini belirten Tipioğlu, Türkiye'nin ruhsatsız silahlarla mücadelede kararlı bir tavır sergilediğini dile getirdi. Nüfus oranlarına göre silahlanma istatistiklerini paylaşarak, "Türkiye'deki silahlanma oranı %1,2'dir" dedi.

Selcan Taşçı'nın Kalıcı Yaz Saati Eleştirisi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, kalıcı yaz saati uygulamasının iş dünyası ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. "Biyolojik saatimize uygun değil" diyen Taşçı, uzmanın bu konudaki uyarılarının göz ardı edildiğini dile getirerek, "Kadınlar işe giderken korkuyor, çocuklar endişe içinde okula gidiyor. Danıştay'ın iptal kararı var, buna rağmen neden bu ısrar devam ediyor?" şeklinde konuştu.

Gürsel Erol'dan Deprem Uyarısı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 Elazığ depremini hatırlatarak, bu olayın 2023 yılında yaşanabilecek olumsuzlukları önleyebilecek fırsatlar sunduğunu belirtti. Erol, bölgenin fay hattında yer alması nedeniyle Elazığ'ın kriterlerinin önemli olduğunu ifade etti ve "Elazığ'daki eksiklikleri giderirsek, hızlı müdahale edebilme yeteneklerine ulaşabiliriz" dedi.

Genel Kurulda gerçekleştirilen tartışmaların ardından, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak adlandırılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile ilgili teklifin görüşmelerine geçildi.