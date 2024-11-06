DOLAR
34,21 0,19%
EURO
36,77 2,08%
ALTIN
2.932,59 2,91%
BITCOIN
2.548.856,84 -7,28%

TBMM'de CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündem önerileri kabul edilmedi. Tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:09
TBMM'de CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri red edilmiştir. Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "bireysel silahlanma", İYİ Parti'nin "kalıcı yaz saati uygulaması" ve CHP'nin "deprem riski taşıyan bölgelerde alınması gereken önlemler" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşülmüştür.

Selçuk Özdağ'dan Şiddet Uyarısı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin önerisi üzerine yaptığı konuşmada, toplumsal şiddet olaylarına dikkat çekerek, ülkenin önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Özdağ, "Toplumda günlük yaşam artık güvensizlik ve endişeyle dolu. İnsanlar devletin adaletine ve yönetimine güvenmiyorlar. Eğer bir ülkede insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarsa, devlet üzerine düşen görevi yerine getiremiyor demektir." dedi.

Veysal Tipioğlu'ndan Güvenlik Açıklamaları

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, suçun her zaman mevcut olduğunu, güvenlik birimlerinin suçla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar için ceza artırımı önerdiklerini belirten Tipioğlu, Türkiye'nin ruhsatsız silahlarla mücadelede kararlı bir tavır sergilediğini dile getirdi. Nüfus oranlarına göre silahlanma istatistiklerini paylaşarak, "Türkiye'deki silahlanma oranı %1,2'dir" dedi.

Selcan Taşçı'nın Kalıcı Yaz Saati Eleştirisi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, kalıcı yaz saati uygulamasının iş dünyası ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. "Biyolojik saatimize uygun değil" diyen Taşçı, uzmanın bu konudaki uyarılarının göz ardı edildiğini dile getirerek, "Kadınlar işe giderken korkuyor, çocuklar endişe içinde okula gidiyor. Danıştay'ın iptal kararı var, buna rağmen neden bu ısrar devam ediyor?" şeklinde konuştu.

Gürsel Erol'dan Deprem Uyarısı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 Elazığ depremini hatırlatarak, bu olayın 2023 yılında yaşanabilecek olumsuzlukları önleyebilecek fırsatlar sunduğunu belirtti. Erol, bölgenin fay hattında yer alması nedeniyle Elazığ'ın kriterlerinin önemli olduğunu ifade etti ve "Elazığ'daki eksiklikleri giderirsek, hızlı müdahale edebilme yeteneklerine ulaşabiliriz" dedi.

Genel Kurulda gerçekleştirilen tartışmaların ardından, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak adlandırılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile ilgili teklifin görüşmelerine geçildi.

İLGİLİ HABERLER

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Derede Ölü Bulunan Yaşlı Adam Kimliği Belirlendi
2
Adana'da Kule Vinç Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti
3
Ordu'da 74 Yıllık Evlilikte Üzücü Veda
4
Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. Yılı Kutlandı
5
İstanbul'da Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali Düzenlendi
6
Kamala Harris Mağlubiyetini Kabul Edecek
7
Yeni Kaledonya'da Seçimlerin Ertelenmesi Onaylandı

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?