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TBMM'de Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı 2025 bütçesi görüşülürken, vekiller ekonomik durumu ve artan harcamaları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:00
TBMM'de Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

TBMM'de Cumhurbaşkanlığının 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi hakkında tartışmalar sürüyor. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirerek, "1994-2003 yılları arasında ortalama 2,8 büyürken 2004-2013 yılları arasında 5,9 büyümüşüz. 2014-2023 yılları arasında ise 4,9 büyümüşüz" dedi.

CHP'li Vekillerden Sert Eleştiriler

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığına bağlı tüm kurum başkanlarının toplantıda bulunması gerektiğini ancak bazıların katılmadığını ifade ederek, "Bu durum parlamentonun ciddiye alınmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2025 bütçesinde faiz giderinin 1 trilyon 950 milyar olduğunu belirterek, "Bu, bir felaket. 2025 yılında bütçenin yüzde 17,5'inin faiz kalemi olarak verileceği kabul edilemez" dedi. Hükümeti sürekli tasarruf çağrısı yapmakla eleştiren Başarır, emekli ve işçi maaşlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti ve Saadet Partisi'nden Ekonomik Uyarılar

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın "Seçimsiz dönemlerin altın kıymetinde bir dönem" dediğini hatırlatarak, bu görüşün ekonomik verilerle örtüşmediğini savundu. İhaleci bir büyüme fetişizmi yaşandığını söyleyen Usta, Türkiye'nin iki çeyrektir küçüldüğünü belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, asgari ücretin insana yakışır bir durumda olmaması gerektiğini belirtirken, devletin insanı önceleyen bir politika izlemesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik Verilere İlişkin Açıklamalar

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye ekonomisinin jeopolitik gerilimlere ve depremlere rağmen yüzde 5,1 oranında büyüme gösterdiğini belirtti. Ayrıca, KOBİ'leri desteklemek için kredi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirmesine yanıt vererek, "2023 yılındaki 5,4 bütçe açığının 3,6'sı depreme bağlıdır" dedi. Güneş, ekonomik istikrar ve büyüme için hükümet politikalarının sürekliliğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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