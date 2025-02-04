TBMM'de Deprem ve İlgili İfadeler: Parti Temsilcileri Görüşlerini Açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Değerlendirmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Asrın felaketinin üstesinden; devletimizin milletimizle tek vücut olması ve gösterilen dayanışma ruhu sayesinde gelinmiştir." dedi. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yeni Yol Partisi'nin Uyardığı Tedbir Eksiklikleri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri hatırlatarak, "Depremler olacaktır ama bu depremlerle ilgili önceden tedbir almamız gerekmektedir. Maalesef, tedbir almayan bir iktidarla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Uyarıyor: Tedbirsizlik Tehlikeli

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Öldüren; yanlış yere yapılan binalardır, denetimsizliktir, plansızlıktır, ihmaldir, öngörüsüzlüktür, koordinasyonsuzluktur, aç gözlülüktür." diyerek, deprem yerine tedbirsizliği suçladı. Ayrıca, Bolu Kartalkaya'daki yangının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen yetkililerden açıklama yapılmadığını vurguladı.

MHP’den Suriye İlişkilerine Dikkat

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 6 Şubat depremleri ve yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyareti, ilişkilerimizi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

DEM Partisi: Siyasi Afet Uyarısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, depremin oluşturduğu büyük yıkıma dikkati çekerek, "Bu, bir 'doğal afet' değil, bir 'siyasi afet' olmuştur." dedi.

CHP’den Ceza Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kara Harp Okulu'ndaki disiplin cezalarını eleştirerek, ordunun itibarını zedeleyen uygulamalara karşı çıktıklarını belirtti.

AK Parti'den Yeniden İnşaat Taahhütleri

Yenişehirlioğlu, 6 Şubat depreminin ardından Türkiye’de dünyanın en büyük şantiyesinin kurulduğunu vurguladı. "11 ilimizde 174 ayrı sahada 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişilik sağlam yapı ordumuz, güvenli yaşam alanları oluşturmak için ter dökmekte" dedi. Deprem bölgeleri için toplamda 75 milyar dolar yatırım yapıldığını ve 2025 yılı bütçesinden 584 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Yenişehirlioğlu, 2025 yılı bitmeden teslim edilmesi planlanan konut, iş yeri ve köy evlerinin sayısını da açıkladı.