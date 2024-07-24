TBMM'de Dikkat Çeken Konuşmalar ve Gergin Anlar

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yasama faaliyetinin düzgün bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Siyasetin etiğini ve ahlakını korumak çok önemli" dedi. Usta, Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümünde önemli vurgularda bulundu.

Ayasofya'nın Önemi

Usta, Ayasofya'nın, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda milletin iradesinin ve azminin sembolü olduğunu belirterek, "Ayasofya'nın yeniden açılması, sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Zorlu Durumu

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorlukları dile getirerek, "Yaşam kalitelerini artırmak hepimizin borcudur," dedi ve en düşük emekli maaşının yetersizliğine dikkat çekti.

Gazeteciler ve Basın Bayramı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, ifade özgürlüğünün önemine değindi. Aynı gün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de basın özgürlüğü konusundaki sansür ve tehditlere dikkat çekti.

Lozan Anlaşması'nın Yıldönümü

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Lozan Anlaşması'nın 101. yıl dönümünü hatırlatarak, bu anlaşmanın Türkiye’nin bağımsızlığının tescillendiği önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Gergin Anlar

Usta'nın, mecliste yaşanan gerginlikte "İtibar suikastı yapmayalım" ifadelerine CHP ve DEM sıralarından tepki geldi. Gerginliğin artması üzerine, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.