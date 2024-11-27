TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine yönelik eleştirileri yanıtlayarak, "Komutanlarından izin almadan, kılıçlarını çekip bu eylemi yapıyorlarsa bu kesinlikle bir disiplinsizliktir," dedi.

Asgari Ücret ve Toplumsal Sorumluluk

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, asgari ücretin milyonlarca çalışanın yaşam koşullarını etkileyen kritik bir konu olduğunu vurgulayarak, 33 bin 337 TL'lik bir asgari ücret önerdiklerini ifade etti. Şahin, işverene çıkarılacak maliyetlerin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasının önemini belirtirken, tasarrufun dar gelirli vatandaşlar üzerinde ağır yük oluşturulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kreş Meselesi Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, kreşler konusunun 17 yıldır düzenlemeyen bir kanunun son dönemde gündeme gelmesini eleştirerek, "Bu bir çelişki değil mi?" dedi. Ayrıca, FETÖ'den 24 bine yakın kişinin ihraç edilmesinin, disiplin sorunu açısından daha büyük bir mesele olduğunu belirtti.

Milli Birlik ve Dayanışma Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmesi için milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmemiz gerektiğini söyledi. Kılıç, ayrımcılığa karşı net bir tavır takınmanın önemine de dikkat çekti.

Bütçe ve Ekonomi Üzerine Yorumlar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçede belirlenen yeniden değerleme oranının %44 olduğunu belirtti ve kamudaki emekçilerin oranının neden %15 olduğunu sorguladı.

CHP’nin Eleştirilmesine Yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sözleri hakkında da, "Bu ülkenin Adalet Bakanı ne zamandan beri adamlığa göre dilekçe alıyor?" diye sordu.

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