DOLAR
34,66 -0,03%
EURO
36,57 -0,52%
ALTIN
2.953,19 -0,78%
BITCOIN
3.283.580,01 -3,53%

TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor

TBMM'de disiplin konuları ve asgari ücret üzerindeki tartışmalar derinleşiyor. Grup başkanvekillerinden önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:28
TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine yönelik eleştirileri yanıtlayarak, "Komutanlarından izin almadan, kılıçlarını çekip bu eylemi yapıyorlarsa bu kesinlikle bir disiplinsizliktir," dedi.

Asgari Ücret ve Toplumsal Sorumluluk

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, asgari ücretin milyonlarca çalışanın yaşam koşullarını etkileyen kritik bir konu olduğunu vurgulayarak, 33 bin 337 TL'lik bir asgari ücret önerdiklerini ifade etti. Şahin, işverene çıkarılacak maliyetlerin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasının önemini belirtirken, tasarrufun dar gelirli vatandaşlar üzerinde ağır yük oluşturulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kreş Meselesi Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, kreşler konusunun 17 yıldır düzenlemeyen bir kanunun son dönemde gündeme gelmesini eleştirerek, "Bu bir çelişki değil mi?" dedi. Ayrıca, FETÖ'den 24 bine yakın kişinin ihraç edilmesinin, disiplin sorunu açısından daha büyük bir mesele olduğunu belirtti.

Milli Birlik ve Dayanışma Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmesi için milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmemiz gerektiğini söyledi. Kılıç, ayrımcılığa karşı net bir tavır takınmanın önemine de dikkat çekti.

Bütçe ve Ekonomi Üzerine Yorumlar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçede belirlenen yeniden değerleme oranının %44 olduğunu belirtti ve kamudaki emekçilerin oranının neden %15 olduğunu sorguladı.

CHP’nin Eleştirilmesine Yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sözleri hakkında da, "Bu ülkenin Adalet Bakanı ne zamandan beri adamlığa göre dilekçe alıyor?" diye sordu.

Uluslararası Gelişmeler ve Barış Teması

Usta, Lübnan’daki ateşkes haberinin ardından Gazze’de de barışın sağlanması için çabaların sürdüğünü belirterek, "İsrail’in saldırılarının devam etmesi barışa hizmet etmiyor"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayetinde Şok Detaylar: Salim Güran'ın Aracı Kamerada
2
TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor
3
Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
5
Türkiye ve Çin Arasında Stratejik Yatırım İşbirliği Anlaşması İmzalandı
6
AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak
7
Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı