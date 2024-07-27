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TBMM'de En Düşük Emekli Aylığı 12 Bin 500 Liraya Yükseldi

TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemeleri ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:22
TBMM'de En Düşük Emekli Aylığı 12 Bin 500 Liraya Yükseldi

En Düşük Emekli Aylığı Artışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin önemli bir maddesi kabul edildi. 29. madde gereği, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseldi.

Yasal Düzenlemeler ve Değişiklikler

Genel Kurulda kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,25 olarak belirlendi. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu oranı %1,5'e kadar indirme ya da %2,5'e kadar artırma yetkisi verildi.

29. madde kapsamında, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanların dosya bazında alacağı en düşük aylık tutarı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenlemenin, temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Meclis İçi Tartışmalar

Görüşmeler sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, kullandığı ifadeler nedeniyle Başkanlık Divanı tarafından verilen cezayı eleştirerek tepkilerini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşanan disiplin gerekliliklerine değinerek, "Genel Kurul açıkken meydana gelen nahoş hadiselerin kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Emekli Aylıkları Hakkında Veriler

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3,7 milyon, toplam emekli sayısının ise 16,3 milyon olduğunu belirterek, 2002 yılındaki değerlerle karşılaştırma yaptı. Arı, "Eğer 2002 oranlarında ödeniyor olsalardı, en düşük emekli aylığı 25 bin TL olacaktı," dedi.

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