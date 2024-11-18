TBMM'de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 Bütçesi Gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi hakkında milletvekilleri görüşlerini paylaşıyor.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sert Eleştiriler

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'nin enerji politikalarını eleştirerek, bu politikaların kamu zararlarıyla dolu olduğunu savundu. Yavuzyılmaz, Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 83'ünün özel şirketler tarafından, yalnızca yüzde 17'sinin kamu tarafından yapıldığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, ayrıca elektrik dağıtımının ve perakende satışının tamamen özel şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bazı özel şirketlerin enerji sektöründe kartel durumuna geldiğini öne sürdü. “Yaptığınız kalıcı yaz saati uygulamasında enerji tasarrufu, iş verimi, ekonomik fayda yok.” diyen Yavuzyılmaz, uygulamanın toplum sağlığına ve sosyal hayata zarar verdiğini vurguladı.

DEM Parti ve İYİ Parti Temsilcilerinden Yorumlar

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, bütçede toplum yararına bir şey görmediğini belirterek, özel şirketlerin kazançlarının ön planda olduğunu savundu. “Elektrik ve doğal gaz kullanımı konusunda ciddi sıkıntılar mevcut.” diyen Kordu, elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşların durumda olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Türkiye’nin doğal gaz ve petrol çıkarmasına sevindiğini, fakat bunun ekonomik olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. “Sakarya gaz sahası, ekonomik mi?” sorusunu yönelten Usta, bu projeye 15 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti ve gerçek getirisini değerlendirerek, “Yatırdığımız paranın sadece faizini tahsil edebilecek durumdayız.” dedi.

Usta, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak gerektiğinin altını çizerken, akaryakıt fiyatlarının gelirle ilişkilendirilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Özellikle motorin çok pahalı.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.