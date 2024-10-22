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TBMM'de FETÖ Tartışmaları ve Sığınmacı Sorunları

TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ ve sığınmacı meseleleri üzerine önemli tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:38
TBMM'de FETÖ Tartışmaları ve Sığınmacı Sorunları

TBMM Genel Kurulu Gündeminde FETÖ ve Sığınmacılar

Meclis Başkanvekili Celal Adan, FETÖ ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bu terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için büyük bir tecrübe kazanılmıştır. İnşallah, bu tecrübe ders olur ve Cumhuriyetimizi bir daha böyle kirli ellerin güçlendiği bir ortama müsait hale getirmeyiz." dedi.

Parti Temsilcilerinin Değerlendirmeleri

Genel Kurulda, çeşitli partilerin grup başkanvekilleri de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Devleti yönetenlerin ve siyasi partilerin bir masa etrafında toplanarak siyasal zeminler inşa etme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, FETÖ'nün etkilerini vurgulayarak, "Atatürk'ün kurduğu Meclis kürsüsünden yalnızca bu milletin evlatları konuşabilir." dedi.

Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki mülteci tartışmalarını eleştirerek, "Türkiye'nin tutumunun çok net olması şarttır." ifadesini kullandı.

MHP'li Vekillerden Sert Açıklamalar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirerek, "Milletimizin laneti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti daima peşlerinde olacaktır." açıklamasını yaptı.

Daha sonra, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'in barış ve demokrasi konusunda inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

CHP ve AK Parti Arasındaki FETÖ Tartışmaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, FETÖ'nün siyasi ayağına dair eleştirilerde bulunarak, "İsrail ile ticaretin devam ettiğini zehir zemberek sözlerle ifade etti.

Son olarak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu ve bu mücadelede tüm siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

TBMM'deki tartışmalar, Türkiye'nin geleceği ve terörle mücadeleyi etkileyen önemli konuları gündeme taşımaya devam ediyor.

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