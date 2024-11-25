TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu kanun teklifi, Genel Sağlık Sigortası ve sosyal sigortalar alanında köklü değişiklikler içeriyor.

Emeklilik Haklarında Yeni Sistem

Teklif ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, emeklilik haklarının sağlanmasında sigortacılık ilkelerinin esas alınarak sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanacak. 2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan engellinin emeklilik işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.

Kişisel Verilerin Korunması

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenecek yeni bir madde ile sağlık hizmeti almak üzere başvuranların kişisel verileri işlenebilecek. Bu veriler, yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenebilir ve ilgili kişilerin erişimini sağlayacak güvenli bir sistem kurulacaktır.

İşsizlik Sigortasında Değişiklik

İşsizlik Sigortası Kanunu'ndaki düzenleme ile Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 31 Aralık 2024'ten 1 Ocak 2028'e ertelendi.

Aile Hekimliği ve Yabancıların Sağlık Hizmetleri

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle, aile hekimliği hizmetlerinin büyük bir kısmı ücretsiz hale getiriliyor. Ayrıca, yabancı öğrencilere yönelik sağlık sigortası düzenlemeleri de getiriliyor. Yabancı öğrenciler, eğitimleri süresince genel sağlık sigortalısı olabilecektir.

Klinik Araştırmalara Yönelecek Destek

Teklif, klinik araştırmalara katılan hastaların sosyal güvenlik haklarının korunmasını da sağlamayı hedefliyor. Böylece, sosyal güvenlik ve sağlık hakları klinik araştırmalar süresince geçerli olacak.

Katılım Payları ve Prim Düzenlemeleri

Klinik araştırmalara yönelik düzenlemelerin yanı sıra, sağlık hizmetleri için ödenecek katılım payları da belirlenmiş olup, ayakta tedavi için bu miktar 20 lira olarak düzenlenmiştir.

Bunların yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek sigorta primleri ile ilgili değişiklikler de gündeme gelmiştir. Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan indirim de 4 puan olarak uygulanmaya başlanacaktır.

Tüm bu düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve adil olmasını amaçlamaktadır. Gelişmeler için takipte kalın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.