TBMM'de görevli polis memuru Şükrü Alantor evinde intihar etti

Ankara Çankaya ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polis memuru Şükrü Alantor, evinde beylik tabancasıyla intihar ederek hayatını kaybetti.



OLAY YERİNDE BULUNDU

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Şükrü Alantor'un evinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Alantor'un Ankara Çankaya ilçesindeki evinin salonunda gerçekleşen olayda, polis memurunun beylik tabancasıyla kendi hayatına son verdiği belirlendi.

Şükrü Alantor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olarak çalışmaktaydı. Meslek hayatına devam eden Alantor'un ani intiharı, çevresinde şok etkisi yarattı.



EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Polis memuru Şükrü Alantor'un daha önce 2012 yılında evlendiği, ancak bir yıl süren evliliğini 2013 yılında sonlandırdığı öğrenildi. Alantor'un bu birliktelikten çocuğunun olmadığı belirtildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerde, Şükrü Alantor'un beylik tabancasıyla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. İncelemelerin devam ettiği ve olayın detaylarının aydınlatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Şükrü Alantor'un ani ölümü, meslektaşları ve yakınları arasında derin üzüntü yarattı. Olayın duyulmasının ardından sosyal medya üzerinden Alantor'a yönelik başsağlığı mesajları yayımlandı. Meslektaşları, Alantor'u sevgi ve saygıyla anarken, yaşanan trajedinin nedenlerinin araştırıldığı vurgulandı.

