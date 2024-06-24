Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,93 0,29%
EURO
35,39 0,64%
ALTIN
2.458,99 0,84%

TBMM'de görevli polis memuru Şükrü Alantor evinde intihar etti

Ankara Çankaya ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polis memuru Şükrü Alantor, evinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 20:14
TBMM'de görevli polis memuru Şükrü Alantor evinde intihar etti

Ankara Çankaya ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polis memuru Şükrü Alantor, evinde beylik tabancasıyla intihar ederek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE BULUNDU

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Şükrü Alantor'un evinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Alantor'un Ankara Çankaya ilçesindeki evinin salonunda gerçekleşen olayda, polis memurunun beylik tabancasıyla kendi hayatına son verdiği belirlendi.

Şükrü Alantor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olarak çalışmaktaydı. Meslek hayatına devam eden Alantor'un ani intiharı, çevresinde şok etkisi yarattı.

EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Polis memuru Şükrü Alantor'un daha önce 2012 yılında evlendiği, ancak bir yıl süren evliliğini 2013 yılında sonlandırdığı öğrenildi. Alantor'un bu birliktelikten çocuğunun olmadığı belirtildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerde, Şükrü Alantor'un beylik tabancasıyla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. İncelemelerin devam ettiği ve olayın detaylarının aydınlatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Şükrü Alantor'un ani ölümü, meslektaşları ve yakınları arasında derin üzüntü yarattı. Olayın duyulmasının ardından sosyal medya üzerinden Alantor'a yönelik başsağlığı mesajları yayımlandı. Meslektaşları, Alantor'u sevgi ve saygıyla anarken, yaşanan trajedinin nedenlerinin araştırıldığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!