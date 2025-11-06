TBMM'de "Hilalin Işığında" Gazze sanat sergisi açıldı

Açılış TBMM Şeref Holü'nde, Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un himayelerinde ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze konulu "Hilalin Işığında" sanat sergisi TBMM Şeref Holü'nde açıldı.

Açılışa TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve davetliler katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sergide yaptığı konuşmada: "Bugün yeryüzünün her bir tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu Meclis de bu millet de bu ülke de bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek, direnerek, mücadele ederek elde ettik"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Türk Kızılay’ın Gazze’deki faaliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gazze’de her gün mücadele eden personelimiz her gün aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkarmaya devam ediyor. İki senedir, içeride 15-30 bin arasında sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personelimiz var. İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek. Bir gün biz Gazze’ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. ’Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik’ diyeceğiz. Duamız bu yönde"

