TBMM'de İç Güvenlik Düzenlemeleri İçin Yeni Kanun Teklifi

İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni kanun teklifi, iç güvenlik alanındaki çeşitli düzenlemeleri kapsıyor. Teklif, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerle birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespit edilmesini öngörmekte.

Kayıtlı Kaymakam Adayları için Eğitim Şartları

Yapılan düzenlemeler ile Dahiliye Memurları Kanununda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda kaymakam adaylarına yönelik eğitim şartları belirleniyor. Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi almış olmaları ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmaları gerekecek.

Mülkiye Müfettişlerinin Atama Şartları

Mülkiye müfettişleri, kaymakam unvanı kazanarak Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında en az 6 yıl çalışmış kişiler arasından atanacak. Aynı zamanda, müfettişlerin denetim süreçlerinde gizlilik derecesini haiz belge ve bilgileri talep etme hakları olacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Düzenlemeleri

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın üyeleri arasında, emekli olan polislerle aktif üyeler yer alacak. Sandığın mali ve idari yönden özerk bir yapısı olacağı vurgulanıyor.

Ateşli Silahlarla İlgili Yenilikler

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a dahil edilen yeni düzenlemelerle, mermiler ve diğer ateşli silah parçaları da artık yasal denetime tabi olacak. Ayrıca, kaybolan veya çalınan silahlar için yeni ruhsat başvuruları yapılabilecektir.

Bu yeni düzenlemeler, kamu güvenliğini artırmayı hedeflerken, mülkiye idaresi ile ilgili kadroların niteliklerini de geliştirmeyi amaçlıyor.