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TBMM'de İç Güvenlik Düzenlemeleri ve Uygur Türklerinin Vatandaşlık Süreci

Süleyman Soylu, TBMM'de iç güvenlik düzenlemelerini ve Uygur Türklerinin Türk vatandaşlık süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:55
TBMM'de İç Güvenlik Düzenlemeleri ve Uygur Türklerinin Vatandaşlık Süreci

TBMM Genel Kurulunda İç Güvenlik Düzenlemeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, genel kurulda gerçekleştirilen görüşmelerde iç güvenlik alanında önemli düzenlemeleri ele aldı. Soylu, Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerinin Türk vatandaşı yapılması sürecine ilişkin de bilgi verdi ve işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Uygur Türklerinin Türk Vatandaşlığı

Süleyman Soylu, "Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerinin önemli bir bölümünün Türk vatandaşı yapılması hususunda işlemleri başlattık ve bunlarla ilgili önemli bir sayı da zaten Türk vatandaşı yapıldı. Çocukların okuması da dahil olmak üzere uzun dönem ikamet izni verildi" ifadelerini kullandı.

Muhtarların Hakları

Muhtarların özlük hakları üzerinde de önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, muhtarların maaşlarının asgari ücretle eşitlendiğini ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmeye başlandığını belirtti. Yeşil pasaport talepleri hakkında ise, bu belgenin daha çok diplomatik ve ticari amaçlarla kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bekçilerin Üst Arama Yetkisi

Soylu, bekçilerin üst arama yetkisi konusuna da değinerek, "Üst arama yetkisi olmadığı için kadınlarla ilgili bir meseleyle karşı karşıya kalınmayacaktır. Daha anlaşılır bir kısıt getirilecektir" dedi.

Sığınmacılara Sahip Çıkma Vurgusu

Türkiye'nin göç politikalarına değinen Soylu, "Türkiye kaçak göçmen deposu değildir" diyerek, sığınmacı olarak gelen insanlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. 2022 yılında Afganistan'a 70 bin civarında sınır dışı yapıldığını belirtirken, Türkiye'nin uluslararası kurallar çerçevesinde hareket ettiğini dile getirdi.

Afet Yardımları

Devletin deprem ve sel gibi afetlerden etkilenen ailelere gerekli yardımları sağladığını belirten Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapılan yardımları da paylaştı. Toplamda 170 bin 662 ev sahibine 22 milyar, 184 bin 920 kiracıya ise 10,5 milyar lira kira yardımı yapıldığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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