TBMM'de İç Güvenlik Reformu: Silah Kontrolleri ve Bekçi Yetkileri

İç Güvenlik Reform Teklifi TBMM'de Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iç güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifini ele aldı. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, teklifte ateşli silah parçalarının satışının ve bulundurma işlemlerinin suç sayılacağını belirtti. Bu düzenlemelerle birlikte, kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesi konusunda daha sıkı cezaların getirileceği vurgulandı.

Bozulan Kamu Düzeni Yeniden Tesis Edilmeye Çalışılıyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kanun teklifiyle bozulan kamu düzeninin torba yasalarla değil, bütüncül reformlarla çözülebileceğine dikkat çekti. Şahin, ayrıca toplumsal huzurun sağlanmasının önemini vurgulayarak, “Son yıllarda bu hakkı mumla arar hale geldik” ifadesini kullandı.

Torba Kanun Eleştirileri Sürüyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, sunulan kanun teklifinin torba kanun tekniğiyle hazırlandığını ve maddeler arasında bir bütünlük bulunmadığını eleştirdi. Karakaş, emniyet teşkilatının çalışma şartlarını düzenleyen bir madde bulunmadığını kaydetti.

Toplumsal Gelişmelerin Göz Önünde Bulundurulması Gerek

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İçişleri Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları konusunda hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının uygulanmasının önemine değindi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Elle Arama Yetkisi Verilmesi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İçişleri Komisyonunun 18 aydır toplanmadığını vurgulayarak, çarşı ve mahalle bekçilerine elle arama yetkisi verilmesinin, kişisel dokunulmazlık ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Ruhsatlı Silah Çaldıranlara Yeni Yaptırımlar

Kemal Çelik, ruhsatlı silahlarını kaybedenler için yeni müeyyideler öngörüldüğünü ve bu maddelerin öneminin, ülkenin güvenlik sorunlarının aydınlatılması açısından yüksek olduğunu ifade etti.

TBMM'de Birleşim Ara Verildi

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aradan sonra, komisyonun yerini almaması sebebiyle Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.