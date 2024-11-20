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TBMM'de İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Gergin Giriş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Gerginlik hüküm sürdü.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:34
TBMM'de İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Gergin Giriş

Gerginlik Dolu Bir Toplantı: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin başlamasından önce yüksek gerilim yaşandı.

CHP Milletvekillerinden Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon toplantı salonuna girişi esnasında CHP'li milletvekilleri büyük bir tepki gösterdi. CHP'li vekiller, görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek, bakanın salona girişini engellemeye çalıştı.

Aralarında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve diğer CHP milletvekilleri bulunan grup, itişmeler yaşanmasına neden oldu. Tepkiler, Bakan Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti.

Başkan Muş'un Açıklamaları

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, yaşanan gerginlikle ilgili, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri buradayım. Meclis'e Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok" şeklinde konuştu. Muş, kadın ve erkek milletvekillerinin kapıyı kapattığını, bu nedenle içeri giremediğini ifade etti.

Muş, Başarır'ı içeri davet ettiğini belirterek, "Benim odamda görüşsünler, mesele çözülsün" dedi. Fakat CHP'nin temsilcilerinin toplantıya katılmaması nedeniyle sorun çözülemedi.

Toplantıya Ara Verildi

Tartışmaların artması üzerine Muş, toplantıya ara verildiğini duyurdu. Komisyon gündeminde, İçişleri Bakanlığı dışında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

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