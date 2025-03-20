TBMM'de İmamoğlu Gözaltısı ve Yargı Tartışmaları

TBMM Genel Kurulunda Yargı Üzerine Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Çok önemli iddialar var. Meclis olarak, bu iddiaların hukuka uygun olarak takibini..." dedi. Zengin, masumiyet karinesi ilkesine dikkat çekerek, hukuki süreçlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere Baskı İddiaları

Zengin, gündemdeki başka bir konuyu da gündeme getirerek, Galatasaray Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin sınıflarından zorla çıkartılmaya çalışıldığını ifade etti. "Öğrencilere, 'Tayyipçiler, burada oturuyorsanız sınıfı terk edin' diyerek hakaret edildiğinden bahsetti."

Yargı ve Darbe Tartışmaları

Yargının bağımsızlığı üzerine çıkan tartışmalara değinen Zengin, muhalefete eleştirilerde bulundu. "Bu ülkede darbeler görüldü. Eğer bir kelimeyi hacminde kullanmazsanız o zaman anlam kaybına uğruyor" diyerek muhalefetin darbe kelimesini müsrifçe kullandığını belirtti.

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Görüşleri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yargının amacının hukuk devletini inşa etmek olduğunu ancak bu amacın gölgede kalmaması gerektiğini ifade etti. Yargı bağımsızlığının toplumda kabul görmesi gerektiğini dile getiren Kaya, şartlar meşruiyet zeminini kaybettiğinde toplumun buna inanmayacağına dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da, Türkiye'de neden yargıyla ilgili her konu tartışmaya açılıyor sorusunu gündeme taşıdı. "Herhangi bir belediye başkanıyla ilgili yargı süreci başlatıldığında, herkes yargının kararını bekler ancak bizde böyle olmuyor" dedi.

MHP ve DEM Parti'den Açıklamalar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, kültürel birliğin önemine değindi. Yargının yıpratılmaması gerektiğini ve bu konudaki sürecin ferasetle yürütülmesini istemekle birlikte, ülkenin geleceği için bu durumun önemini vurguladı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, son günlerde yaşanan operasyonları kınayarak, barış ve demokratik toplum çağrısının önemine dikkat çekti.

CHP'nin Tepkileri

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son iki günde yaşanan olayların "vahametin ötesinde" olduğunu belirterek, hukukun askıya alındığını ileri sürdü. İmamoğlu'nun gözaltı sürecine tepki gösteren Başarır, emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili eleştirilerini de dile getirdi. "İkramiyenin en azından bir maaş olması gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.