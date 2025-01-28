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TBMM'de Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

TBMM, Kartalkaya'daki otel yangını için araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu. Siyasi parti temsilcileri sorumluların yargılanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:01
TBMM'de Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

TBMM Genel Kurulu'nda Kartalkaya Yangını Gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bu facianın tekrar edilmemesi için ortaya çıkarılması, varsa eksiklerin tamamlanması hepimizin görevi ve sorumluluğudur," dedi.

Parti Temsilcilerinin Değerlendirmeleri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, olayın ardından Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulacağını ifade ederek, "Bu yılan yavruları tutmamış ve görevini yerine getirmemiş siyasiler ve yetkililer asla yargıdan kurtulamamalıdır," dedi. Ayrıca, Meclis araştırma komisyonunun hayati önem taşıdığını belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, yangında hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, "Hep birlikte gayret ederek bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, yangının sorumluları hakkında adaletin sağlanması gerektiğini belirtti ve Devlet Denetleme Kuruluna acil inceleme talebinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de, 78 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın bir kaza olmadığını vurguladı. Yangının sorumlularının açığa çıkarılması konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

CHP'nin İzlenimi ve İfadeleri

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yangınla ve sonuçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmaların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini altını çizerek, önceki komisyonlarda tamamlanmamış raporların bulunduğunu belirtti.

Araştırma Komisyonu Kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, yapılacak soruşturmanın kararlılıkla ve titizlikle devam edeceğini söyleyerek, toplumun bu konuda arttırdığı hassasiyete dikkat çekti.

Usta, Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler ve savcıların incelemelerinin sürdüğünü vurguladı. Şu ana kadar 19 kişi tutuklanmış durumda, 100'den fazla kişinin ifadesi alınmışken, sürecin devam ettiğini belirtti.

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