TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi Tartışılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendiriliyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, eğitim konusunun siyaset arenalarına çekilmesine karşı çıkarak, "Okullarımız siyaset meydanı değil, irfan ocaklarıdır." ifadelerini kullandı.

Bütçede Artış Ancak Yetersiz

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçenin geçtiğimiz yıla göre %13,15 oranında arttığını belirterek, bu artışın yetersiz olduğunu vurguladı. Özçağdaş, okullaşma oranlarının düşmesinden şikayet ederek, "2011-2012'de ilkokullarda okullaşma oranı %98,9 iken bugün %95'e düştü" diye ifade etti.

Eleştirilen Temizlik ve Eğitim Sorunları

Özçağdaş, okullarda temizlik sorununun yaşandığını dile getirirken, "Öğrenciler, öğretmenler, veliler okulu nöbetleşe temizliyorlar" şeklinde konuştu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, öğrencilere yönelik barınma ve yurt sorununa dikkat çekerek, "Yurt dışına büyük bir öğrenci göçü var" dedi.

Eğitimden Tasarruf Edilmemeli

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğitimden kısarak çocuklara geleceği çalmıyor muyuz?" diye sordu. Ayrıca, current öğretmenlerin büyük bir kısmının geçici, güvencesiz koşullarda çalıştığını ifade etti.

Eğitimde Reform Çağrısı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, eğitimin yanı sıra sosyal bağımlılık sorununa da vurgu yaparak, "Eğitim reformuna ihtiyacımız var" dedi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise öğretmen alımlarında eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Açıkkapı’dan Sert Cevap

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, eğitimle ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden, milli ve manevi değerleri hedef alan bir cinsiyetsizlik zehri var" dedi. Eğitime erişimi artırma konusunda büyük çabalar harcandığını, 2002'de %11,7 olan okul öncesi okullaşma oranının bugüne %84,26'ya çıktığını kaydetti.

Bakan Açıkkapı, temizlik konusundaki eleştirilerin siyasi bir gösteri olduğunu vurgulayarak, "Okullarımız irfan ocaklarıdır; siyasetin kirli ellerinden arınmalıdır" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.