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TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:28
TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Gergin Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından gündeme getirilen grup önerileri oy çokluğuyla kabul edilmedi. Genel Kurulda Saadet Partisi'nin 'eğitimin sorunları', İYİ Parti'nin 'sağlık sistemi', DEM Parti'nin 'kadınlar' ve CHP'nin 'kadın ve çocuk yoksulluğu' konusundaki grup önerileri ayrı ayrı değerlendirildi.

Eğitim Reformu İhtiyacı Vurgulandı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, genel kurulda yaptığı konuşmada, geniş çaplı bir eğitim reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Meslek liselerine öğrenci yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bunun için meslek liselerinin reforme edilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, son öğretmen mülakatlarında haksızlık yaşandığını iddia ederek bu durumun düzeltilmesini istedi.

Sağlık Sistemi Üzerine Tartışmalar

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, hastaların randevu almakta zorluk yaşadığını belirterek, sağlık sistemindeki aksaklıkları gündeme taşıdı. Öztürk, kaliteli bir sağlık sisteminin, vatandaşların bir hakkı olduğunu ifade etti. AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ise hastaların randevu alamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kadına Yönelik Şiddet ve Eşitsizlik Konuları

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif olması gerektiğini ifade etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, konuşmalarında kadın ve çocukların terör ortamında en çok zarar göreceğini vurguladı.

Çocukların Yoksulluk ve Yaşam Tarzı Üzerine Tartışmalar

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İzmir'de yaşanan bir yangında hayatını kaybeden beş kardeşin, hükümetin yoksulluk politikalarının bir sonucu olduğunu öne sürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kaya'nın eleştirilerine yanıt vererek sosyal yardım bütçesinin yeterli olmadığını savundu.

Oylamada Sonuç Ne Oldu?

Yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Görüşmelerin ardından, yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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