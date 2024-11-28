TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Tartışmalı Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DEM), İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri, yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Gıda Güvenliği Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi'nin gıda ürünlerine ilişkin önerisi üzerinde konuşan Sema Silkin Ün, Türkiye'deki gıda güvenizliğinin ciddi bir problem haline geldiğini vurguladı. Ürünlerin yurt dışına ihracatında geri gönderilenlerin zehirli madde içerdiğini öne çıkararak, bu durumun hem prestij hem de mali kayıp olarak ülke için olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çiftçilerin Sorunları Gündemde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretimden kazanç sağlayamadığını vurguladı ve son dönemlerde gıda fiyatlarının yükselişine işaret etti. Tarımda eksik eğitim ve yanlış uygulamaların bu durumu derinleştirdiğini ifade etti.

İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, iklim değişikliğinin gıda kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl gerçekleştirdiği 1,3 milyon denetimle 16 bin uygunsuzluk tespit edildiğini aktardı.

Mersin'in Tarımsal Hedefleri

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin’in dış ticaret başarısının tarıma dayandığını, yurt dışı kotasının kaldırılması gerektiğini savundu. Çiftçilere düşük faizli krediler verilmesi önerisinde bulundu.

Demokrat Parti'nin Maden Önerisi

DEM Parti’nin grup önerisi için söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, işçi ve madencilerin haklarını savunurken, maden sahalarının özelleştirilmesini eleştirdi. Akdoğan, Çayırhan Termik Santrali'nin ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini duyurdu.

Pamuk Üretimi Üzerine Endişeler

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, pamuk üreticilerinin hasat sonrası sevincinin yerini endişeye bıraktığını ifade etti ve yaşanan durumun tarımsal üretimi tehdit ettiğini dile getirdi.

Oylanma Sonuçları

Genel Kurulda yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Ayrıca, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.